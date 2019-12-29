Erling Haaland Dortmund'da

Bu sezonun en dikkat çeken oyuncularından biri olan Erling Haaland, Borussia Dortmund'a transfer oldu. Haaland, 2024'e kadar Dortmund forması giyecek

Red Bull Salzburg formasıyla bu sezon dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland, Borussia Dortmund'a transfer oldu. Haaland, Alman ekibi Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Başarılı forvet, 3 Ocak'ta takıma katılacak.

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joakim Watzke ile Sportif Direktör Michael Zorc, Haaland ile Noel öncesi bir görüşme gerçekleştirdi ve Norveçli oyuncuyu ikna etti.

Watzke, transferin ardından, "Haaland birçok büyük kulüple görüşme gerçekleştirmesine rağmen sistemine güvendiği Dortmund'u tercih etti." açıklamasını yaptı.

Zorc ise "Haaland etkileyici bir kariyere başlıyor! Bizim vizyonumuza güvendi. Onun mükemmel özelliklerini daha da geliştireceğiz." dedi.

Dortmund'un, 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek bu transferi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu sezon 22 karşılaşmada 28 gol atıp, 7 de asist yapan Haaland, en iyi genç oyunculardan biri olarak gösteriliyor.