Eriksen’in corona kabusu

Devre arasında Tottenham'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, corona virüsü salgını nedeniyle yaşadığı zor günleri anlattı

İtalya Serie A takımlarından Inter Milan, devre arası transfer döneminde 20 milyon Euro ödeyerek Christian Eriksen’i kadrosuna kattı. Danimarkalı yıldız, Inter ile ancak dört maça çıktıktan sonra corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da ligler ertelendi.

İtalya macerası oldukça kötü başlayan Christian Eriksen, henüz yeni bir eve taşınamadığı için büyük zorluk çektiğini belirtti. Salgın sonrası ev arama işlerini askıya aldığını belirten Christian Eriksen, The Sun’a yaptığı açıklamada, kulüp tesislerinde kaldığını ve bir keresinde polis tarafından uyarıldığını söyledi.

TESİSLERDE YAŞIYOR

Bir anda kalacak yeri olmadan ortada kaldığını söyleyen Christian Eriksen “Önce Lukaku ve Young’a oturma odalarında kalabilir miyim diye sormak geldi aklıma… Ancak ikisinin de ilgilenmesi gereken aileleri vardı ve bir kişinin oturma odasında 14 gün kalmak oldukça uzun bir süreydi. Bu nedenle bundan vazgeçtim” dedi.

Sonrasında kulüp tesislerine gittiğini belirten Eriksen, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Antrenman tesisleri sorumlusu ve beş çalışan, corona virüsünü evlerine taşımamak için tesislerde kalmaya karar vermişlerdi. Ben de öyle yaptım. Tam dört aydır tesislerde yaşıyorum. Bir keresinde alışveriş yapmaya gittiğimde polis beni gördü ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğim gerekçesiyle beni uyardı. Ben de yarım yamalak İtalyancam ile durumu anlatmaya çalıştım. Bana inanıp inanmadığını bilmiyorum.”

Kulübün kendisine verdiği özel programı otoparkta uygulamaya başladığını belirten Eriksen, her gün iki tur atarak verilen mesafeyi koştuğu anlattı.