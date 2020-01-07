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En pahalı futbolcu Mbappe

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Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligini kapsayan değerlendirme doğrultusunda, piyasa değeri en yüksek oyuncu, 265,2 milyon euroyla Paris Saint-Germain'den (PSG) KylianMbappe oldu

En pahalı futbolcu Mbappe

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 265,2 milyon avro piyasa değeri bulunan Fransız golcü Mbappe, en değerli futbolcular sıralamasında zirvede yer aldı.

Manchester City'nin İngiliz futbolcusu RaheemSterling, 223,7 milyon avro piyasa değeriyle Mbappe'yi takip etti.

Listede üçüncü sırayı alan Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah'a 175,1 milyon euro değer biçildi.

Üç futbolcunun ardından Borussia Dortmund'dan İngiliz JadonSancho 168,9 milyon euro, Liverpool'dan Senegalli SadioMane 155,6 milyon euro, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane 150,5 milyon euro piyasa değeriyle sıralandı.

Barcelona'dan Arjantinli LionelMessi'nin 125,5 milyon euroluk değeriyle 8. olduğu listede, Juventus'tan Portekizli golcü Cristiano Ronaldo ise 80,3 milyon euro piyasa değeriyle 49. sıraya yerleşti.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

1. KylianMbappe (PSG): 265,2 milyon euro

2. RaheemSterling (Manchester City): 223,7

3. Muhammed Salah (Liverpool): 175,1

4. JadonSancho (Borussia Dortmund): 168,9

5. SadioMane (Liverpool): 155,6

6. Harry Kane (Tottenham): 150,5

7. MarcusRashford (Manchester United): 134,3

8. LionelMessi (Barcelona): 125,5

9. AntoineGriezmann (Barcelona): 123,6

10. LautaroMartinez (Inter): 115,7

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