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En iyi 50 teknik direktör belirlendi

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France Football Dergisi’nin yaptığı oylama sonucu en iyi 50 teknik direktör belirlendi. Listede bir dönem Türkiye’de çalışan 5 teknik adam da var.

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En iyi 50 teknik direktör belirlendi
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Fransızların dünyaca ünlü spor dergisi France Football, okuyucuları arasında yaptığı oylamayla tüm zamanların en iyi 50 teknik direktörünü belirledi.

İlk sırada "Total Futbol'un mucidi" olarak adlandırılan Rinus Michels var.

Ajax ve Barcelona ile birçok kupa kaldıran, Hollanda Milli Takımı ile de Avrupa şampiyonluğu yaşayan Michels'i ı Manchester United'ın efsanevi çalıştırıcısı Alex Ferguson ve Milan'da unutulmaz başarılar elde eden Arrigo Sacchi takip etti.

Barcelona'ya oynattığı futbolla bir döneme damga vuran Johan Cruyff 4'üncü, Manchester City'i çalıştıran Pep Guardiola ise 5'inci sırada bulunuyor.

En iyi 50 teknik direktör arasında Türkiye'de görev yapmış 5 isim de var.

Fenerbahçe ve A Milli Takım teknik direktörlüğü yapan Guus Hiddink 29, Beşiktaş'ı çalıştıran Vicente Del Bosque ise 33'üncü basamakta.

Galatasaray, Beşiktaş ve Türk Milli takımında görev yapan Mircea Lucescu, listenin 41'inci sırasında.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Luis Aragones 44, Galatasaray'ı çalıştıran Frank Rijkaard ise 45'inci sırada yer aldı.

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