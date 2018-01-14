“En büyük turnuvamız olacak”

CONIFA Dünya Futbol Şampiyonası ile ilgili açıklamalarda bulunan CONIFA Başkanı Per-Anders Blind, “Hepimiz 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'nın en büyük turnuvamız olacağı konusunda heyecanlıyız” dedi

CONIFA Dünya Futbol Şampiyonası çalışmaları, 2018 CONIFA Genel Kurul toplantıları çerçevesinde ülkemizdeki CONIFA genel kurultayı çerçevesinde de devam etmişti.

CONIFA Dünya Futbol Şampiyonası hazırlıkları, 2018 CONFA Genel Sekreterinin başkanlığında Kuzey Kıbrıs’ta Acapulco Otel'deki genel kurultay çerçevesinde geçen hafta devam ederken şampiyonanın grup kuraları da çekilmişti.

CONIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nın, 31 Mayıs Perşembe ile 9 Haziran Cumartesi günü Londra’da yapılacak olan Dünya Futbol Kupası, beş kıtadan 16 takımın futbol, ​​kültür ve uluslararası anlayışa uygun çeşitli bir eğlencelikle buluşması için hazırlandığı belirtildi.

Birinci grup, Somali’nin bir bölgesi olan Barawa’yı, Birleşik Devletler’in ve Kanada’nın coğrafi bölgesi Ellan Vannin’e (Isle of Man), Tamil Eelam’a ve Cascadia’ya katılacaklarını göreceği söylendi.

İkinci grup, savunmasız şampiyon Abhazya’yı ve 2017 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Kuzey Kıbrıs’ı ve kısmen tanınan devletleri Felividek ile Macaristan’ın yaşadığı Slovakya bölgesi ve Tibet’i bir araya getiren “ölüm grubu” olarak nitelendirildi.

Üçüncü grup, İtalya’nın bir bölgesinden Avrupa şampiyonu Padania, Romanya’nın Macar kısmı olan Szekick Land, Pasifik Ülkesi Kiribati ve Zimbabve’nin bir alanı olan Matabeleland, ile bir araya geldiği ifade edildi.

Son olarak, dördüncü grup ise, 2016 Dünya Futbol Şampiyonası koşucularını, Japonya’nın Batı Korelilerinden olan Panjab’ı ve CONIFA’nın en yeni üyelerinden Kabylia’yı Kuzey Afrika’nın bir bölgesini temsil eden ülkelerden bir araya getirecek.

BLİND: ALIŞILMADIK KARŞILAŞMALAR OLACAK

CONIFA Başkanı Per-Anders Blind, “Hepimiz 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'nın en büyük turnuvamız olacağı konusunda heyecanlıyız” dedi ve “Beraberlik bazı ilginç ve alışılmadık karşılaşmalar olacak. Eminim ki tüm oyunların Londra’nın temin edeceğinden eminiz” diyerek ekledi.

DÜERKOP: BİLETLER YAKINDA SATIŞA ÇIKACAK

CONIFA Genel Sekreteri Sascha Düerkop yapmış olduğu açıklamada, “Londra 2018 için düzenlemeler iyi ilerliyor” dedi. “Biletler yakında satışa çıkacak ve yakında büyük turnuva sponsorlarını, stadyumları ve ilişkili etkinliklerini duyuracağız, CONIFA hikayesini futbolun ana sayfasına getirmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

CONIFA, FIFA dışındaki takımlar için, devletler, fiili eyaletler, bölgeler, azınlık grupları ve spor izolasyon bölgelerini de içine alan uluslararası bir futbol federasyonudur.