Emre Can ManU yolcusu

Juventuslu Emre Can, Ocak ayında Premier Lig'e gidebileceği belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 25 yaşındaki oyuncu, Manchester United'ın teklifine sıcak bakıyor

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

İngiliz basınına göre, Juventus'ta forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon 7 maçta görev alan Emre'nin Manchester United'ın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

Juventus'un Emre Can'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak başka bir takıma gönderilebileceği de belirtildi.

Eylül ayında UEFA listesinden çıkarılan başarılı oyuncu, "Bana verilen sözler farklıydı. Menajerim ile birlikte başka takımlarla da iletişim kurmuştuk. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için burada kalmaya karar verdim. Transfer sezonu bittikten bir gün sonra kadrodan çıkarılmak beni çok sinirlendirdi" sözleriyle ayrılık sinyali vermişti.

Emre'nin Juventus ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.