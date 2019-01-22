Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin üç gün önce transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın da bulunduğundan şüphelenilen uçaktan haber alınamıyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, dün gece Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jet ile irtibat, Manş Denizi'nde bulunan Guernsey Adası yakınlarında kesildi.

İngiliz Kraliyet Sahil Güvenlik birimleri, kaybolan uçağın kurtarma alanları içinde olmadığını ancak yardım için iki helikopter gönderildiğini belirtti.

Büyük Britanya Meteoroloji Servisi ise uçuş sırasında hava durumunun ve rüzgar hızının çok kötü düzeyde olmadığı ancak arama çalışmaları esnasında yağış ve rüzgar hızının yükseldiğini paylaştı.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin (17 milyon avro) bonservis karşılığında Nantes'tan transfer etmişti.