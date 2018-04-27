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Emery, PSG’den ayrılıyor

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Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Unai Emery, sezon sonunda takımdan ayrılacak

Emery, PSG’den ayrılıyor
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Unai Emery, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, PSG'den sezon sonunda ayrılacağını belirterek, "Futbolculara ayrılık kararımı söyledim. Başkan Nasır el-Halifi'ye, spor direktörü Antero Henrique'ye, taraftarlara ve oyunculara iki sezon boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sevilla ile 3 kez üst üste UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından 2016'da PSG'ye geçen Emery, takımı ile bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmişti.

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