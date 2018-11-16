“Emery, mükemmel bir teknik adam”

Neymar’dan, eski hocası Unai Emery’e övgü… Neymar, Paris Saint Germain’de birlikte çalıştığı İspanyol teknik adam için "Mükemmel bir teknik adam" dedi

Brezilyalı yıldız, 47 yaşındaki çalıştırıcının Arsenal’de de başarılı olacağını söyledi. Neymar, Brezilya-Uruguay hazırlık maçı öncesi kameraların karşısına geçti.

Brezilyalı yıldızın gündeminde eski hocası Unai Emery vardı. 26 yaşındaki futbolcu, Paris Saint Germain'de birlikte çalıştığı İspanyol teknik adam için "Mükemmel bir teknik adam" ifadesini kullandı.

Unai Emery ile çalışma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren Neymar, ''O, bulunduğu takımlar için her şeyi veriyor'' şeklinde konuştu.

Neymar, Unai Emery'nin Arsenal'de başarılı olacağını inandığını da söyledi. İspanyol teknik adamın İngiliz kulübüne çok iyi futbol oynattığını belirten Brezilyalı futbolcu, ''Arsenal, Emery ile birlikte en iyi noktaya gelecektir'' dedi.

Neymar, Unai Emery yönetimindeki Paris Saint Germain'de 30 maçta 28 gol atmış, 16 gol pası vermişti.