El Clasico’nun kralı Barcelona

Hafta içi Kral Kupası'nda yaşanan El Clasico heyecanı bu kez La Liga'da yaşandı. Real Madrid, evinde Barcelona'yı konuk ederken La Liga lideri Barcelona sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Barcelona’ya galibiyeti getiren golü 26. dakikada Rakitic attı.
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