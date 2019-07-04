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El Clasico tarihleri belli oldu

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El Clasico tarihleri belli oldu
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

Fikstür çekimi İspanya Futbol Federasyonunun Madrid'deki binasında yapıldı. La Liga'da 2019-2020 sezonu 18 Ağustos 2019'da başlayacak, son hafta maçları ise 24 Mayıs 2020'de oynanacak.

La Liga'nın en ünlü maçı olan ve "El Clasico" olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona karşılaşmalarının ilki 17. haftada 27 Ekim'de Nou Camp Stadı'nda yapılacak. El Clasico'nun rövanşında ise iki ekip 1 Mart'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşacak.

Diğer yandan La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid deplasmanda, kadrosunda Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u bulunduran Celta Vigo ile karşılaşacak. Barcelona ise Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.

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