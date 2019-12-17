El Clasico için olağanüstü hal

La Liga'da güvenlik sebebiyle 18 Aralık'a ertelenen 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçı öncesinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların bloke etme çağrısı yaptığı El Clasico "yüksek riskli maç" ilan edilirken, ilklerin yaşanacağı bir dizi güvenlik önlemi alındı.

Katalonya yerel polisi Mossosd'Esquadra'nın liderliğinde oluşturulan güvenlik önlemleri kapsamında, maç günü 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı ve İçişleri Bakanlığının kararıyla Barselona'ya 500 kişilik ek jandarma ve ulusal polis ekibi gönderileceği bilgisi verildi.

Ayrıca Real Madrid takımının yarın sabah Barselona'ya gideceği ve ilk defa Barcelona takımının ve maçı yönetecek hakem kadrosunun da aynı otelde kampa gireceği bildirildi.

Ayrılıkçı grupların olası bir eylemine karşı Real Madrid ve Barcelona takımları ile hakemlerin güvenlik kortejiyle NouCamp Stadı'na gidecekleri kaydedildi.

Zidane'a göre "endişelendiren hiçbir şey yok"

Bu arada Real Madrid Teknik Direktörü ZinedineZidane maç öncesi Madrid'de düzenlediği basın toplantısında "Beni endişelendiren hiçbir şey yok. El Clasico'yu oynayacağımızdan hepimiz memnunuz." dedi.

Maçla ilgili güvenlik kurallarını kendisinin koymadığını, olana saygı duymaları gerektiğini ve karşılaşmanın oynanacağına inandığını vurgulayan Zidane, "Biz tüm enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. Saha dışında olanları haftalarca konuşsak da bu maçın oynanacağı gerçeğini değiştirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşma sırasında olabilecek olası olaylara (sahanın işgal edilmesi) karşı hakemin rahat bir şekilde karar vermesi gerektiğini ifade eden Fransız teknik adam, "Bu bir futbol maçı ve insanlar nihayetinde güzel bir maç izlemek istiyor. Bu tip maçlarda her zaman en iyiyi vermek gerekiyor. Stadyumdaki atmosferin çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Umarım büyük bir maç izleriz." dedi.