banner255
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
2 0
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
18 0
 
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
39 0
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
20 0
Masa Tenisi Federasyonu’nda başkanlığa iki aday
Masa Tenisi Federasyonu’nda başkanlığa iki aday
19 0
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
82 0
Goller Akyerli anısına atıldı
Goller Akyerli anısına atıldı
58 0
banner82

El Clasico'da kazanan yok

banner27

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona sahasında Real Madrid'i ağırladı. Turun ilk maçı 1-1 sona erdi. Rövanş 27 Şubat'ta

El Clasico'da kazanan yok
banner215

İspanya futbol Kral Kupası yarı finalinin ilk maçında Barcelona sahasında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid, 6. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona'nın yoğun ataklarına karşılık veren Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya baskılı futbolunu devam ettirerek başlayan Katalan takımı, 58. dakikada Malcom'un golüyle beraberliği yakaladı. Sakatlığından dolayı El Clasico'da yedek kulübesinde başlayan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ise 63. dakikada Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

Öte yandan Barcelona'nın, kulübün pazarlama stratejisi kapsamında Çin Yeni Yılı dolayısıyla futbolcuların El Clasico maçına Çince yazılı isimlerinde olduğu formalarla çıkma talebi İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından reddedildi.

Karşılaşmada ayrıca Nou Camp Stadı'nın tribünlerinde Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerini destekleyen pankartların açılması dikkati çekti.

Kupada yarı finalin rövanşı 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.