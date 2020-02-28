banner411
banner69
20 0
138 0
 
73 0
Doğa katliamı bitmiyor
Doğa katliamı bitmiyor
40 0
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
72 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
33 0
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
82 0
banner374

El Clasico'da 180. randevu yarın

banner27

La Liga'nın 26. haftasında 1 Mart Pazar günü oynanacak Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı, dünyanın en fazla takip edilen sportif etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor

El Clasico'da 180. randevu yarın

La Liga ve UEFA'nın istatistiklerine göre, dünyada 650 milyondan fazla izleyiciyi televizyonları karşısına çeken El Clasico'yu, izlenme oranı açısından sadece FIFA Dünya Kupası finali ve Olimpiyat Oyunları'nın açılışı geçiyor.

İspanya'da 1. ve 2. lig futbol kulüplerinin bağlı bulunduğu La Liga kurumu da El Clasico'ya yönelik ilgiyi üst düzeyde tutmak için Madrid'deki merkez ofisinde yabancı basın mensuplarına özel bir etkinlik düzenledi.

İlk defa El Clasico öncesi yabancı basını davet eden La Liga, 182 ülkede canlı izlenen bu karşılaşmaların, Şampiyonlar Ligi finallerini bile geride bırakan bir organizasyon olduğuna vurgu yaptı.

La Liga Başkanı JavierTebas, "La Liga her yıl daha da rekabetçi oluyor ve bu bizim için çok önemli. Ama El Clasico maçın da ötesinde, bir gösteri. Herkes çevresindekine 'El Clasico'yu kiminle izleyeceksin?' diye sorar. Futbolseverleri birleştiren bir karşılaşma ve futbolun güzelliğini en iyi gösteren maçlardan biri." şeklinde konuştu.

"Katalonya, İspanya'dan ayrılmayı istiyor. Gelecekte El Clasico'suz bir La Liga olabilir mi?" sorusuna Tebas, "Katalonya, İspanya'dan gitmeyecek. Böyle bir şey bizi endişelendirmiyor, çünkü gitmeyecek. El Clasico, her zaman sportif bir rekabettir." cevabını verdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.