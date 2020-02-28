El Clasico'da 180. randevu yarın

La Liga'nın 26. haftasında 1 Mart Pazar günü oynanacak Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı, dünyanın en fazla takip edilen sportif etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor

La Liga ve UEFA'nın istatistiklerine göre, dünyada 650 milyondan fazla izleyiciyi televizyonları karşısına çeken El Clasico'yu, izlenme oranı açısından sadece FIFA Dünya Kupası finali ve Olimpiyat Oyunları'nın açılışı geçiyor.

İspanya'da 1. ve 2. lig futbol kulüplerinin bağlı bulunduğu La Liga kurumu da El Clasico'ya yönelik ilgiyi üst düzeyde tutmak için Madrid'deki merkez ofisinde yabancı basın mensuplarına özel bir etkinlik düzenledi.

İlk defa El Clasico öncesi yabancı basını davet eden La Liga, 182 ülkede canlı izlenen bu karşılaşmaların, Şampiyonlar Ligi finallerini bile geride bırakan bir organizasyon olduğuna vurgu yaptı.

La Liga Başkanı JavierTebas, "La Liga her yıl daha da rekabetçi oluyor ve bu bizim için çok önemli. Ama El Clasico maçın da ötesinde, bir gösteri. Herkes çevresindekine 'El Clasico'yu kiminle izleyeceksin?' diye sorar. Futbolseverleri birleştiren bir karşılaşma ve futbolun güzelliğini en iyi gösteren maçlardan biri." şeklinde konuştu.

"Katalonya, İspanya'dan ayrılmayı istiyor. Gelecekte El Clasico'suz bir La Liga olabilir mi?" sorusuna Tebas, "Katalonya, İspanya'dan gitmeyecek. Böyle bir şey bizi endişelendirmiyor, çünkü gitmeyecek. El Clasico, her zaman sportif bir rekabettir." cevabını verdi.