“Eğer Liverpool'u yenemezsek, şampiyonluk imkansız”

İngiltere Premier Lig'de yılın maçı için geri sayım başladı. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Manchester City, perşembe günü lider Liverpool'u konuk edecek. City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Liverpool, şu an dünyanın en iyi takımı olabilir. Eğer onları yenemezsek, şampiyonluğun neredeyse imkansız olacağını düşünüyorum" dedi

İngiltere Premier liginde şampiyonluk yarışı, kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. Ligdeki son 9 maçını kazanan Liverpool, 7 puan gerisinde ikinci sırada olan Manchester City'e konuk olacak.

Premier Lig'de yılın maçı olarak gösterilen Manchester City - Liverpool karşılaşması öncesi Guardiola'dan rakibini öven açıklamalar geldi.

Rakibinin form durumuna dikkat çeken City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Liverpool, şu an dünyanın en iyi takımı olabilir. Çok formdalar. Eğer onları yenemezsek, şampiyonluğun neredeyse imkansız olacağını düşünüyorum. Bu yüzden kazanmak zorundayız'' dedi.

Ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istediklerini belirten İspanyol teknik adam, "Biliyorum fark büyük. Liverpool çok sağlam ve istikrarlı bir takım. Ancak maç bizim evimizde olacak ve taraftarlarımızın desteği, ekstra katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'in maç öncesi sakatlığı bulunuyor. Belçikalı futbolcunun durumu çok ciddi ve bu kritik maçta forma giyemeyecek.