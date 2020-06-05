Dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu Merih Demiral

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, iklim değişikliği ile mücadelede kritik rol oynayan ekvator kuşağı için başlatılan projeye destek verdi. Milli oyuncu, bu katkısıyla dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu oldu

WorldviewImpactFoundation’ınEcofriend platformu, ekvator kuşağında 17°07'42.6"N 94°29'24.5"E konumunda bulunan ormana, Juventuslu milli futbolcu Merih Demiral’ın adını verdi. Projeye verdiği destekle hayatı boyunca oluşturduğu tüm karbon ayak izlerini sıfırlayan Merih, bu katkısıyla dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu oldu.

İklim değişikliği ile mücadelede kritik rol oynayan ekvator kuşağının 32° Kuzey ve 38° Güney enlemleri arasında yer alan en önemli iklim parklarından ThorHeyerdahlClimate Park’ta 2015’ten bu yana Birleşmiş Milletler Çevre Programı desteği ile 9 milyon Mangrov ağacı dikildi. Hedef ise 10 sene içerisinde 1 milyar Mangrov ağacı dikmek.

"GELECEK YILLARDA DAHA TEMİZ BİR DÜNYADA YAŞAYACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ ARTTI"

Koronavirüs salgınında hayat kötüye giderken dünyanın kendini yenileme fırsatı bulduğunu belirten Merih Demiral, "İklim değişikliğinin hız kazandığı son senelerde insanlık bu tehlikenin yeterince farkında değildi, ancak COVID-19 krizi ile birlikte insanlar için hayat kötüye giderken dünya ise kendini yenilemeye fırsat buldu. Bu gelişim insanlarda iklim değişikliğine olan farkındalığın artmasına sebep olurken aslında bizim için kötü gözüken COVID-19 krizi sonrasında gelecek yıllarda daha temiz bir dünyada yaşayacağımıza olan inancımız arttı" dedi.

"İklim değişikliğine karşı asıl mücadeleyi ekvator kuşağında yaşayanlar veriyorlar"

Demiral, pandemi sürecinde doğanın zarar görmediği için kendini yenilemeye başladığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Mücadele etmek benim tutkum, ancak şu an sahada mücadele edemiyorum. Ve ben pandemi sürecinde gördüm ki Venedik’teki kuğular, boğazdaki yunuslar, biz evde oturup doğaya zarar veremediğimiz için kendini tamir etmeye başlayan doğanın birer mucizesi gibi gözüküyorlar. Biz sahalarda mücadele veriyoruz ama iklim değişikliğine karşı asıl mücadeleyi ekvator kuşağında yaşayanlar veriyorlar. Onların en büyük yardımcısı da Mangrov ağaçları."

Oluşturduğu ormanla dünyanın akciğerlerine gerekli desteği vererek farkındalık oluşturmak istediğini söyleyen milli futbolcu, "Mangrov ağaçları iklim değişikliği ile mücadelenin ana aktörlerinden biri. Sahada verdiğim mücadelenin aynısını iklim değişikliği için de vermeye karar verdim. Bu yüzden oradaki ekosistemin gelişmesine destek olmak amacıyla Birleşmiş Milletler desteğiyle Myanmar’da nobel ödüllü ThorHeyerdahl adına yapılmış olan ThorHeyerdahlClimate Park’ta kendi ormanımı oluşturdum ve dünyanın akciğerlerine gerekli desteği vererek herkesin aynısını yapması için farkındalık sağlamak istedim. Çünkü Mangrov ağaçları Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içerisindeki 6 amacı aynı anda gerçekleştirerek dünyaya çok büyük katkı sağlıyorlar. Biliyorsunuz ki pandemi sebebiyle takvimlerimiz belirsiz, ancak takvimim uygun olduğu zamanda ekibim ve projeye destek verenler ile birlikte orada sürpriz bir organizasyon düzenlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.