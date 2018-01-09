Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah

Leicester City'nin genç takımında forma giyen Faiq Bolkiah, 19 yaşında ve 20 milyar dolar mal varlığına sahip

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız futbolculardan daha zengin olan genç futbolcu, zenginliğini futbola değil babasına borçlu.

Brunei Kralı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq Bolkiah, Los Angeles'ta doğmasına rağmen ülkesi Brunei için oynamayı tercih etti.

Genç yaşlarda İngiltere'ye gelen Bolkiah, 2009'da Southampton alt yapısında görev almaya başladı. 2013 yılında Arsenal'den deneme teklifi alan zengin futbolcu, bir sene sonra Chelsea alt yapısında forma giyerken son olarak Leicester City'nin genç takımı için forma terletiyor.

Lüks bir hayat içinde yaşayan futbolcunun babası Jefri Bolkiah'ın ise sadece arabalara ayda 35 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. Baba Bolkiah'ın aralarında Bentley, Ferrari gibi lüks arabaların olduğu tam tamına 2300 arabası var.

Faiq Bolkiah'ın babası, 50. yaş gününde doğum günü kutlaması olarak Michael Jackson'ı özel olarak Brunei'ye getirmiş ve konser verdirmişti. Sırf bu konser için Jackson'a 12.5 milyon dolar vermişlerdi.

Faiq Bolkiah, zengin yaşantısına rağmen futbola tutkusunu ''Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. Küçüklüğümden beri ayağımda top tutmaktan büyük zevk alıyorum'' diyor.