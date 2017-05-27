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Dünyanın en çok kazanan futbolcusu belli oldu

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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 93 milyon dolarla 2017'nin en çok kazanan sporcusu olurken, Messi 80 milyon dolar geliriyle ikinciliği elde etti

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu belli oldu
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İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo, bu yıl dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 93 milyon dolarla 2017 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Ronaldo'nun ardından Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 80 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde ederken, aynı takımda forma giyen Brezilyalı Neymar, 37 milyon dolarla 2008 yılından bu yana tüm Ballon d'Or ödüllerini kazanan bu iki futbolcuyu takip etti.

İtalyan ekibi Juventus'tan 116 milyon dolara rekor bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Fransız futbolcu Paul Pogba, 21,2 milyon dolarlık geliriyle listeye 10. sıradan girdi.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Futbolcu

Kulüp

Gelir (dolar)

1

Cristiano Ronaldo

Real Madrid

93 milyon

2

Lionel Messi

Barcelona

80 milyon

3

Neymar

Barcelona

37 milyon

4

Gareth Bale

Real Madrid

34 milyon

5

Zlatan Ibrahimovic

Manchester United

32 milyon

6

Wayne Rooney

Manchester United

23,6 milyon

7

Luis Suarez

Barcelona

23,3 milyon

8

Sergio Agüero

Manchester City

22,6 milyon

9

James Rodriguez

Real Madrid

21,9 milyon

10

Paul Pogba

Manchester United

21,2 milyon 

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