Dünya liglerinde futbol ne zaman başlıyor?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçların 12 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladı.
Koronavirüs nedeniyle Hollanda'da Ajax, Fransa Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edildi. Ancak diğer liglerde sezonun oynanarak tamamlanması kararı çıktı. Dünya liglerinden maçların başlaması için öngürülen tarihleri derledik.
Süper Lig: 12 Haziran
Bundesliga 15 Mayıs
Avusturya 15 Mayıs
Danimarka 16 Mayıs
Portekiz 18 Mayıs
Çekya 25 Mayıs
Yunanistan 28 Mayıs
İspanya 28 Mayıs
Polonya 29 Mayıs
Hırvatistan 30 Mayıs
Sırbistan30 Mayıs
İsveç 1 Haziran
Premier Lig 8 Haziran
İsviçre 8 Haziran
Faroe Adaları 9 Mayıs