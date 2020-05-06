Dünya liglerinde futbol ne zaman başlıyor?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçların 12 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle Hollanda'da Ajax, Fransa Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edildi. Ancak diğer liglerde sezonun oynanarak tamamlanması kararı çıktı. Dünya liglerinden maçların başlaması için öngürülen tarihleri derledik.

Süper Lig: 12 Haziran

Bundesliga 15 Mayıs

Avusturya 15 Mayıs

Danimarka 16 Mayıs

Portekiz 18 Mayıs

Çekya 25 Mayıs

Yunanistan 28 Mayıs

İspanya 28 Mayıs

Polonya 29 Mayıs

Hırvatistan 30 Mayıs

Sırbistan30 Mayıs

İsveç 1 Haziran

Premier Lig 8 Haziran

İsviçre 8 Haziran

Faroe Adaları 9 Mayıs