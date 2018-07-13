Dünya Kupası’nda üçüncü belirleniyor

Belçika ile İngiltere, dünya 3'üncülüğü için karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki rekabette İngiltere, galibiyet sayısında 15-2 önde bulunuyor

2018 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük maçında bugün Belçika ile İngiltere kozlarını paylaşacak.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası'nın sondan bir önceki maçı olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çalacak.

Mücadele TRT 1, TRT 4 K ve fifa2018.trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak.

Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekip arasında 28 Haziran'da oynanan mücadeleyi Belçika 1-0 kazanmıştı. İki takım da o maçtan önce gruptan çıkmayı garantiledikleri için yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmıştı.

- Kane ve Lukaku'nun mücadelesi

Bu mücadele iki takımın golcüleri Harry Kane ve Romelu Lukaku için de farklı bir anlam taşıyor.

Dünya Kupası gol krallığı yarışında Kane 6 golle ilk sırada yer alırken, Lukaku 4 golle ikinci basamakta bulunuyor.

- Belçika'nın turnuvadaki performansı

Dünya Kupası G Grubu'nda Panama, Tunus ve İngiltere ile aynı grupta yer alan Belçika, ilk maçında Panama karşısına çıktı. Dünya Kupası'na ilk kez katılan rakibini 3-0'la rahat geçen Belçika, ikinci maçında da Tunus'u 5-2 mağlup etti.

Belçika gruptaki son karşılaşmasında grup liderliği için sahaya çıktı. İngiltere gibi yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden Belçika, 1-0'la liderliği kaptı.

Son 16 turunda ise Japonya karşısında 2-0 geriye düştükleri maçı 3-2 kazanarak adlarını son 16 turuna yazdırdılar.

Avrupa ekibi, çeyrek finalde ise turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve son 4 takım arasına kaldı. Belçika, yarı finalde Matuidi'nin golüne engel olamadı ve Fransa'ya 1-0 yenilerek final şansını kaybetti.

Belçika, turnuvada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. 14 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.