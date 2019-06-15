Dünya Kupası Ukrayna'nın

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde 1-0 geriye düştüğü maçta Güney Kore'yi 3-1 yenen Ukrayna, Dünya Şampiyonu oldu

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası sahibini buldu. Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada Güney Kore ile Ukrayna, şampiyonluk için sahaya çıktı.

Lodz kentindeki Widzewa Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmada gol perdesini Güney kore açtı.VAR incelemesi sonrası verilen penaltıyı gole çeviren Lee Kangin, 5. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ukrayna, Vladyslav Supriaha ile 34. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1 Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Ukrayna 52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Supriaha, Ukrayna'yı 2-1 öne geçirdi. Heorhii Tsitaishvili, 89. dakikada skoru ilan etti: 3-1

Finalden galip ayrılan Ukrayna, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu oldu.