Dünya Kupası rekorlara sahne oluyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nın sona eren grup aşamasında en büyük sürprize turnuvaya veda eden son şampiyon Almanya imza attı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada son 16 turu heyecanı başlarken, 48 karşılaşmanın yapıldığı grup aşamasında birçok farklı istatistik ve önemli sürprizler yaşandı.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda ve son olarak 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Almanya, favori olarak katıldığı şampiyonada büyük hüsran yaşadı.

- TEK MAÇ KAZANABİLDİ

F Grubu'nda çıktığı 3 maçta Meksika'ya 1-0, Güney Kore'ye ise 2-0 kaybeden Almanya, tek galibiyetini ise zorlandığı mücadelede uzatma dakikalarında bulduğu golle İsveç'i 2-1 mağlup ederek aldı. İsveç ve Meksika'nın 6'şar puanla son 16 turuna kaldığı F Grubu'nda Almanya, averaj farkıyla Güney Kore'nin de altında kalarak 3 puanla son sırada yer aldı.

Dünya Kupası'nı daha önce 4 kez (1954, 1974, 1990, 2014) müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımları arasında Brezilya'nın ardından İtalya ile ikinci sırayı paylaşan Almanya, turnuva tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemeyerek taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Almanlar, daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.

ŞAMPİYONLAR GRUP AŞAMASINDA ELENİYOR

Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde şampiyonluk elde eden takımlar, katıldıkları sonraki turnuvada grup aşamasını geçemedi.

Bir önceki turnuvada şampiyon olmasına rağmen 2002'de Fransa, 2010'da İtalya, 2014'te İspanya ve son olarak 2018'de Almanya, grup aşamasında elendi.

Söz konusu son şampiyonlar arasında yalnızca Brezilya, 2002'deki şampiyonluğun ardından 2006'da çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.

VAR PENALTI SAYISINDA REKOR ARTIŞ SAĞLADI

FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması, penaltı sayısında rekor artışa neden oldu.

Hakemler, 48 maçta 24 kez penaltı noktasını gösterirken, bunların 18 tanesi golle sonuçlandı. Penaltıların 10'unda ise VAR teknolojisinin yardımına başvuruldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda şimdiden, turnuva tarihinin en yüksek penaltı sayısına ulaşıldı. Önceki rekor, 18 penaltı ile 2002'de yaşanmıştı. 2014 yılındaki son turnuvada ise ise 68 maçta sadece 13 penaltı kararı verilmişti.

OYUNCULAR DOĞRU KALEYİ ŞAŞIRDI

Dünya Kupası'nın grup aşamasında 122 gole imza atılırken, maç başı gol ortalaması ise 2,5'i buldu.

Bu maçlarda takımlar kendi kalesine (9) gol atarak Dünya Kupası tarihinin rekorunu şimdiden kırdı. Meksika'dan Edson Alvarez, Avustralya'dan Aziz Behich, Fas'tan Aziz Bouhaddouz, Rusya'dan Denis Cheryshev, Polonya'dan Thiago Cionek, Nijerya'dan Oghenekaro Etebo, Mısır'dan Ahmed Fathy, İsviçre'den Yann Sommer ve Tunus'tan Yassine Meriah kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan oyuncular oldu.

KANE ZİRVEDE

Gol krallığı yarışında ise İngiltere'den Harry Kane 5 golle başı çekiyor. Portekizli Cristiano Ronaldo ile Belçikalı Romelu Lukaku 4'er, İspanyol Diego Costa ile Rus Denis Cheryshev 3'er golle krallık yarışında takibini sürdürüyor.

Ronaldo ile Kane ise turnuvada hat-trick yapma başarısını gösteren oyuncular olarak öne çıkıyor.

İngiltere formasıyla ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden 24 yaşındaki Kane, Gary Lineker'in (10) ardından İngiltere'nin dünya kupalarındaki en golcü ikinci ismi olmayı şimdiden başardı.

EN ERKEN SARI KART

Meksika ile İsveç arasında oynanan grup karşılaşmasının 13. saniyesinde sarı kart gören Meksikalı oyuncu Jesus Gallardo, Dünya Kupası tarihine en erken sarı kart gören oyuncu olarak geçti. Önceki rekor, 1986 Dünya Kupası'nda İskoçya ile karşılaşan Uruguay'da ilk dakikada sarı kart gören Jose Batista'ya aitti.

Grup aşamasında hakemler, 158 kez sarı karta, 3 kez de kırmızı karta başvurdu.

MUSLERA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu turnuvadaki performansıyla göz dolduruyor. A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan Uruguay'da 32 yaşındaki eldiven, kalesinde henüz gol görmeyen tek isim olarak öne çıktı.

RONALDO REKORUNU GELİŞTİRDİ

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu turnuvada da beklentileri boşa çıkarmayarak attığı gollerle takımının son 16 turuna kalmasında baş rolü oynadı.

B Grubu'nun ilk maçında İspanya filelerini 3 kez havalandıran ve Fas karşısında da takımını öne geçiren golü atan Portekizli yıldız, milli maçlardaki toplam gol sayısını 85'e çıkararak 84 kez ağları sarsan Macar efsanesi Ferenc Puskas'ı geçti.

Avrupa'daki milli takımlar dikkate alındığında en golcü oyuncu konumuna gelen Ronaldo, dünya genelinde ise 109 gole sahip İranlı Ali Daei'nin ardından ikinci sıraya yükseldi.

JAPONYA "FAİR PLAY" İLE ÜST TURA KALDI

Kolombiya'nın 6 puanla lider tamamladığı H Grubu'nda ikinci sıradan son 16 turu bileti alan takımı, fair-play kuralları belirledi. Puan, averaj, atılan ve yenilen gol ile aralarındaki maçta eşitlik olan iki takımdan Japonya, Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için rakibine fair play puanında üstünlük sağlayarak adını üst tura yazdırdı. Gruptaki üç maçı Senegal 6, Japonya 4 sarı kartla tamamladı.

Senegal'in de elenmesiyle 1982 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez hiçbir Afrika takımı, grup aşamasını geçemedi.

45 YAŞINDA FORMA GİYDİ

Mısırlı kaleci Essam Al-Hadary 45 yaş 161 günlükken Suudi Arabistan karşısında sahaya çıkarak bir dönem Galatasaray'da da oynayan Kolombiyalı Faryd Mondragon'un rekorunu (43 yaş, 3 gün) geride bıraktı ve Dünya Kupası tarihinde forma giymiş en yaşlı oyuncu unvanını aldı.

EN FARKLI GALİBİYET İNGİLTERE'DEN

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun 2. sırada tamamlayan İngiltere, tarihinde ilk kez bu turnuvaya katılma başarısı gösteren Panama'yı 6-1 mağlup ettiği maçta birçok rekora imza attı.

Bu sonuçla İngilizler, ilk kez bir Dünya Kupası'nda 6 gol atarken, turnuva tarihindeki en farklı galibiyetine de ulaşmış oldu.

İngiltere, Panama karşısında ilk yarıda attığı 5 golle, Dünya Kupası tarihinde bir maçın ilk yarısında 5 gol atan 5. takım unvanını da aldı. Daha önce 1954'te Avusturya, 1974'te Yugoslavya, 1974'te Polonya, 2014'te ise Almanya bunu başarmıştı.

Bu maçta Panama'nın turnuva tarihindeki ilk golüne imza atan defans oyuncusu Felipe Baloy ise gözyaşlarını tutamadı.