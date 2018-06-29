2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı, 30 Haziran Cumartesi günü oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak adlarını son 16 turuna yazdıran takımların çeyrek finale kalma mücadelesi, dört gün boyunca yapılacak maçlarla devam edecek.

Turnuvanın iki iddialı takımı Fransa ile Arjantin'in kozlarını paylaşacağı ilk karşılaşma, Kazan Arena'da TSİ 17.00'de oynanacak.

Günün diğer mücadelesinde ise Uruguay ile Portekiz, Fisht Stadı'nda TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.Maçlar TRT1 ve TRT4K'dan naklen yayınlanacak.

Turnuvanın son 16 turunda Avrupa'dan 10 (Portekiz, Fransa, Belçika, İspanya, Rusya, Hırvatistan, Danimarka, İsveç, İsviçre, İngiltere), Latin Amerika'dan 5 (Brezilya, Arjantin, Uruguay, Meksika, Kolombiya) ve Asya'dan 1 (Japonya) takım mücadele edecek.

Son 16 turundaki tüm eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena)

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı)

1 Temmuz Pazar

17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı)

21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı)

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena)

3 Temmuz Salı

17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı)

21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı)