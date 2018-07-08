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Dünya Kupası'nda 5. kez Avrupa yarı finali

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21. FIFA Dünya Kupası'nda 1934, 1966, 1982 ve 2006'dan sonra 5. kez yarı finalistlerin tamamı Avrupa takımlarından oluştu

Dünya Kupası'nda 5. kez Avrupa yarı finali
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Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki çeyrek finaller sonucu, turnuva adeta Avrupa Şampiyonası'na dönüştü.

Fransa Milli Takımı, Uruguay'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist oldu. Tarihinde 6. kez yarı finale çıkan Fransa, Almanya (13), Brezilya (11) ve İtalya'dan (8) sonra bunu başaran 4. takım olarak kayıtlara geçti.

Kupanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1'lik skorla turnuvanın dışına iten Belçika, yenilmezlik serisini 24 karşılaşmaya çıkardı. Belçika böylece 1986'dan sonra bir kere daha son 4 takım arasına girdi.

İngiltere de uzun yıllar süren yarı final hasretine son verdi. İsveç'i 2-0 mağlup eden İngiltere, 1966 ve 1990'dan sonra 3. defa adını yarı finale yazdırdı.

Hırvatistan ise 5. kez katıldığı Dünya Kupası'nda 2. defa son 4'e kalmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta, ev sahibi Rusya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, ilk deneyimi olan Fransa 1998'deki 3'üncülüğünden bu yana ilk defa yarı finale çıktı.

- 21. turnuvada 5. kez yaşanıyor

Bu sonuçlarla 21'incisi düzenlenen Dünya Kupası'nda 1934, 1966, 1982 ve 2006'dan sonra 5. defa yarı finalistlerin tamamı Avrupa kıtasından çıktı. Bu 5 turnuvanın da Avrupa ülkelerinin ev sahipliğinde düzenlenmesi dikkati çekti.

Önceki 20 turnuvanın finalinde Güney Amerika'ya 11-9 üstünlüğü bulunan Avrupa, şampiyonluk sayısını 12'ye çıkarmayı garantiledi.

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