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Dünya Kupası biletlerinde rekor satış

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Hem FIFA resmi sitesinden yapılan satışların hem de Rusya genelinde yapılan satışların toplamının 1 milyon 700 bin adete ulaştığı duyuruldu

Dünya Kupası biletlerinde rekor satış
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Rusya’da gerçekleşecek olan Dünya Kupası için toplam bilet satışı 1 milyon 700 bin adete ulaştı. Rusya genelinde ve FIFA resmi sitesinde son biletler için satış başlatılacak.

14 Haziran ve 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’da 11 farklı şehirde gerçekleşmesi planlanan FIFA Dünya Kupası müsabakaları için toplam bilet satış rakamları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre hem FIFA resmi sitesinden yapılan satışların hem de Rusya genelinde yapılan satışların toplamının 1 milyon 700 bin adete ulaştığı duyuruldu. Satılan biletlerin 797 bin adetinin Rus vatandaşları tarafından alındığı açıklandı.

Gerçekleşecek organizasyon için son tur bilet satışları başladı. 15 Haziran tarihinde Soçi tatil köyünde bulunan stadyumda Portekiz ve İspanya, 18 Haziran tarihinde Belçika ve Panama, 23 Haziran tarihinde Almanya ve İsveç, 26 Haziran da Avustralya ve Peru takımları karşı karşıya gelecek. 

Yapılan duyuruya göre bu maçlar için de bilet satışlarının son etabı başlatıldı. 31 Mayıs tarihine kadar Soçi’de bulunan olimpiyat parkında gerçekleşecek bilet satışlarıyla toplam bilet satış rakamlarının 2 milyonu görmesi bekleniyor.  

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