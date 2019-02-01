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Dünya devleri kesenin ağzını açtı

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Ara transfer dönemi Avrupa’da da hareketli geçti. Dünya devleri, kadrolarını güçlendirmek için kesenin ağzını açtı

Dünya devleri kesenin ağzını açtı
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Avrupa’nın dev kulüpleri, yüksek bonservis bedelleri ödemekten çekinmedi. İşte Avrupa'daki en pahalı 5 transfer...

1- Frenkie De Jong

Ajax'tan 75 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan 21 yaşındaki Frenkie De Jong, en pahalı transfer oldu.

2 - Christian Pulusic 

Listenin 2'inci sırasında Borussia Dortmund’dan Chelsea’nin yolunu tutan Christian Pulusic var. 20 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncunun bonservis bedeli 65 milyon euro.

3- Paulinho

Ara transfer döneminde adından söz ettiren bir başka isim ise Paulinho. Barcelona'dan Çin kulübü Guangzhou Evergrande’ye giden 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservisine 42 milyon euro ödendi.

4- Leandro Paredes 

Paris Saint Germain, Leandro Paredes için Zenit'e 40 milyon euro verdi.

5- Lucas Paqueta ve Krzysztof Piatek

İtalyan temsilcisi Milan ise Flamengo'dan Lucas Paqueta ve Genoa'dan Krzysztof Piatek'i 35'er milyon euroya kadrosuna kattı.

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