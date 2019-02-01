Dünya devleri kesenin ağzını açtı

Ara transfer dönemi Avrupa’da da hareketli geçti. Dünya devleri, kadrolarını güçlendirmek için kesenin ağzını açtı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Avrupa’nın dev kulüpleri, yüksek bonservis bedelleri ödemekten çekinmedi. İşte Avrupa'daki en pahalı 5 transfer...

1- Frenkie De Jong

Ajax'tan 75 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan 21 yaşındaki Frenkie De Jong, en pahalı transfer oldu.

2 - Christian Pulusic

Listenin 2'inci sırasında Borussia Dortmund’dan Chelsea’nin yolunu tutan Christian Pulusic var. 20 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncunun bonservis bedeli 65 milyon euro.

3- Paulinho

Ara transfer döneminde adından söz ettiren bir başka isim ise Paulinho. Barcelona'dan Çin kulübü Guangzhou Evergrande’ye giden 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservisine 42 milyon euro ödendi.

4- Leandro Paredes

Paris Saint Germain, Leandro Paredes için Zenit'e 40 milyon euro verdi.

5- Lucas Paqueta ve Krzysztof Piatek

İtalyan temsilcisi Milan ise Flamengo'dan Lucas Paqueta ve Genoa'dan Krzysztof Piatek'i 35'er milyon euroya kadrosuna kattı.