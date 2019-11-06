Dortmund’tan müthiş geri dönüş

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu 4. karşılaşmasında Borussia Dortmund ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada sahasında Inter'i 3-2 mağlup etti.
Inter 5. dakikada Lautaro Martinez ve 40. dakikada Matias Vecino'nun golleriyle deplasmanda ilk yarıya 2-0 önde girdi.
İkinci yarıda adeta küllerinden doğan Dortmund 51. ve 77. dakikalarda Achraf Hakimi ve 64. dakikada Julian Brandt'ın golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla Borussia Dortmund 7'ye çıkartırken, Inter 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları:
Napoli – Salzburg: 1-1
Liverpool – Genk : 2-1
Barcelona – Slavia Prag: 0-0
Borussia Dortmund – Inter: 3-2
Olympique Lyon – Benfica: 3-1
Zenit – Leipzig: 0-2
Chelsea – Ajax : 4-4
Valencia – Lille : 4-1