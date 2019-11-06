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Dortmund’tan müthiş geri dönüş

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Dortmund’tan müthiş geri dönüş
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Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu 4. karşılaşmasında Borussia Dortmund ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada sahasında Inter'i 3-2 mağlup etti.

Inter 5. dakikada Lautaro Martinez ve 40. dakikada Matias Vecino'nun golleriyle deplasmanda ilk yarıya 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda adeta küllerinden doğan Dortmund 51. ve 77. dakikalarda Achraf Hakimi ve 64. dakikada Julian Brandt'ın golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund 7'ye çıkartırken, Inter 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları:

Napoli – Salzburg: 1-1

Liverpool – Genk : 2-1

Barcelona – Slavia Prag: 0-0

Borussia Dortmund – Inter: 3-2

Olympique Lyon – Benfica:  3-1

Zenit – Leipzig: 0-2

Chelsea – Ajax : 4-4

Valencia – Lille : 4-1

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