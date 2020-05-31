Dortmund ikinci yarıda açıldı

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, Paderborn'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan maçta konuk Dortmund rakibi Paderborn'u 6-1 mağlup etti.
Borussia Dortmund'un golleri 54. dakikada Thorgan Hazard, 57., 74. ve 90+1. dakikalarda Jadon Sancho, 85. dakikada Hakimi ve 89'da Schmelzer'den geldi. Paderborn'un maçtaki tek golünü 72. dakikada Uwe Hünemeier penaltından kaydetti.
Bu galibiyetle Borussia Dortmund puanını 60'a çıkardı. Ligin dibine demir atan Paderborn ise 19 puanda kaldı.