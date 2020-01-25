Dortmund'dan Köln'e fark

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü 5-1 yendi. Dortmund formasıyla çıktığı ilk maçta "hat-trick" yapan yeni transfer Erling Haaland, Köln maçını da boş geçmedi

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 19. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park'ta Köln'ü konuk etti.

Ev sahibi ekip ilk yarıyı 1. dakikada Raphael Guerreiro ve 29. dakikada Marco Reus’un golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Borussia Dortmund 48. dakikada Jadon Sancho’nun topu filelere göndermesiyle skoru 3-0 yaptı.

Köln takımı 64. dakikada Mark Uth'un golüyle durumu 3-1’e getirdi.

ERLİNG HAALAND FIRTINA GİBİ

Borussia Dortmund, oyuna 65. dakikada Thorgan Hazard'ın yerine dahil olan Erling Haaland ile 77. ve 87. dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Sarı siyahlıların devre arasında Avusturya ekibi Salzburg'dan 20 milyon euro transfer bedeliyle renklerine bağladığı 19 yaşındaki Haaland geçen hafta Augsburg'a karşı Bundesliga'da çıktığı ilk maçında 3 gol atmıştı. Haaland böylelikle Bundesliga’da çıktığı ilk iki maçında toplam 5 gol kaydetme başarısını gösterdi.