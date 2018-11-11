banner107
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
0
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
0
Komşular sahada buluşacaklar
Komşular sahada buluşacaklar
0
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
0
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
0
banner82
banner147

Dortmund, Bayern Münih'i evine boş gönderdi

banner27

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta lider Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'i 3-2 yendi

Dortmund, Bayern Münih'i evine boş gönderdi
banner192

Lider Borussia Dortmund, Westfalen Stadı'nda oynanan ve Robert Lewandowski'nin golleriyle iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Marco Reus (2) ve Paco Alcacer'in golleriyle 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 27 yaparken, bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Bayern Münih 20 puanda kaldı.

Sahasında Mönchengladbach'e 3-1 yenilen Werder Bremen'in tek golünü ise Nuri Şahin kaydetti.

Bundesliga'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fortuna Düsseldorf-Hertha Berlin: 4-1

Freiburg-Mainz 05: 1-3

Hoffenheim-Augsburg: 2-1

Nürnberg-Stuttgart: 0-2

Werder Bremen-Mönchengladbach: 1-3

Borussia Dortmund-Bayern Münih: 3-2  

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.