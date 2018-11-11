Dortmund, Bayern Münih'i evine boş gönderdi

Lider Borussia Dortmund, Westfalen Stadı'nda oynanan ve Robert Lewandowski'nin golleriyle iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Marco Reus (2) ve Paco Alcacer'in golleriyle 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 27 yaparken, bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Bayern Münih 20 puanda kaldı.
Sahasında Mönchengladbach'e 3-1 yenilen Werder Bremen'in tek golünü ise Nuri Şahin kaydetti.
Bundesliga'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fortuna Düsseldorf-Hertha Berlin: 4-1
Freiburg-Mainz 05: 1-3
Hoffenheim-Augsburg: 2-1
Nürnberg-Stuttgart: 0-2
Werder Bremen-Mönchengladbach: 1-3
Borussia Dortmund-Bayern Münih: 3-2