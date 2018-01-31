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Dortmund'a Belçikalı forvet

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Borussia Dortmund, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi kiraladı

Dortmund'a Belçikalı forvet
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Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Arsenal'a gitmesi beklenen Pierre-Emerick Aubameyang'ın boşluğunu doldurmak isteyen Alman temsilcisi, 24 yaşındaki Batshuayi'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşma sağladı.

Chelsea'nin de Arsenal'da fazla forma şansı bulamayan Fransız yıldız Olivier Giroud'yu kadrosuna katması bekleniyor.

Fransa'nın Olympique Marsilya takımından 2016 yılında Chelsea'ye transfer olan Belçikalı futbolcu, başkent ekibinde 53 maçta 19 gol attı.

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