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Dört ülke daha Euro 2020 vizesini aldı

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 9'uncu haftası, C, E, G ve I gruplarında 10 maçla sona erdi. Elemelerde Hollanda, Almanya, Hırvatistan ve Avusturya, EURO 2020 vizesi aldı

Dört ülke daha Euro 2020 vizesini aldı

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, C Grubu'nda mücadele eden Almanya, konuk ettiği Belarus'uMatthiasGinter, LeonGoretzka, ToniKroos'un (2) golleriyle 4-0 yenerek puanını 18'e çıkardı ve EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Aynı grupta yer alan Hollanda ise deplasmanda Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası vizesi aldı.

E Grubu'nda Hırvatistan, konuk ettiği Slovakya'yı 3-1, G Grubu'nda da Avusturya, ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenerek EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.

Elemelerin 9'uncu haftasının son günündeki maçların skorları şöyle:

C Grubu

Almanya-Belarus: 4-0

Kuzey İrlanda-Hollanda: 0-0

E Grubu

Azerbaycan-Galler: 0-2

Hırvatistan-Slovakya: 3-1

G Grubu

Slovenya-Letonya: 1-0

İsrail-Polonya: 1-2

Avusturya-Kuzey Makedonya: 2-1

I Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya: 1-2

San Marino-Kazakistan: 1-3

Rusya-Belçika: 1-4

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