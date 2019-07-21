Doğukan göğsümüzü kabarttı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na KKTC’yi temsilen katılan yüzücümüz Doğukan Ulaç 19 -24 yaş kategorisinde 2. oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin düzenlediği ve sponsorluğunu Samsung’un üstlendiği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na KKTC’yi temsilen katılan yüzücümüz Doğukan Ulaç yine başarıya yüzdü.

Ulaç 19 -24 yaş kategorisinde 2. olurken, genel klasmanda ise 5. sırada yer yarışmayı tamamladı.

Doğukan ile bu müsabakaya katılan tecrübeli açık su yüzücümüz Osman Akkuş ise bu yıl 27.kez katıldığı Boğaziçi Maratonu’nda 45-49 yaş kategorisinde 23.olarak parkuru başarı ile tamamladı.

Bu yıl 2400 yüzücü ve 59 ülke ile rekor bir katılım ile gerçekleştirilen bu büyük organizasyonda ülkemizi ve Yakın Doğu Üniversitesini başarı ile temsil eden Doğukan Ulaç ve Osman Akkuş yine göğsümüzü kabarttılar.