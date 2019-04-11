banner255
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
152 0
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
157 0
 
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
95 0
Süper Çamlık
Süper Çamlık
24 0
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
55 0
Cevdet zafere sürdü
Cevdet zafere sürdü
42 0
Motodragçılar nefesleri kestiler
Motodragçılar nefesleri kestiler
67 0
banner82

Diego Costa'ya rekor ceza

banner27

banner262
Diego Costa'ya rekor ceza
banner267

La Liga'nın 31. haftasında oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçının ilk yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında verdiği karardan dolayı hakem Gil Manzano'ya hakaret eden ve direkt kırmızı kart gören Diego Costa'ya 8 maç men cezası verildi.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Rekabet Komitesi, disiplin yönetmeliğinin 94 ve 96. maddeleri gereğince hakeme hakaretten ve hakemin kart çıkarmasını önlemek için elle fiziki müdahalesinden dolayı Diego Costa'ya toplam 8 maç ceza verildiğini duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünün, cezayı indirmek için bir üst kurul olan Temyiz Komitesi'ne başvuracağı bildirildi.

Atletico Madrid, La Liga'nın bitimine 7 hafta kala lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Diego Costa, cezasında indirim olmaması halinde sezonu kapatacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.