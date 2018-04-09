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Devler Ligi'nde yarı finalistler belirleniyor

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Devler Ligi'nde yarı finalistler belirleniyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, 10 Nisan Salı ve 11 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle: 

10 Nisan Salı

Roma (İtalya) - Barcelona (İspanya) (1-4)

Manchester City (İngiltere) - Liverpool (İngiltere) (0-3)

11 Nisan Çarşamba

Bayern Münih (Almanya) - Sevilla (İspanya) (2-1)

Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) (3-0)

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