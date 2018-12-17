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Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi

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Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'in rakibi, Hollanda'nın Ajax takımı oldu. Atletico Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya) ve Liverpool (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya) eşleşmeleri de dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)

Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

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