Devler Ligi'nde son 16 biletini alanlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı. Son karşılaşmaların ardından Napoli, Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea son 16 turuna çıktı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 5 ekip daha belli oldu.

Kupanın son sahibi Liverpool, E Grubu'nun 6. ve son maçında Avusturya ekibi Salzburg'a konuk oldu. İngiliz ekibi, Keita'nın 57 ve Salah'ın 58. dakikada kaydettiği gollerle deplasmandar 2-0 galip ayrıldı.

ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇI FARKLI KAZANAN NAPOLİ SON 16 TURU BİLETİNİ KAPTI

Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Napoli, Genk'i 4-0 yendi. Ev sahibi Napoli'nin gollerini Milik (3) ve Mertens attı.

Genk'te forma giyen 17 yaşındaki Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu. Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.

Puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 12 puana sahip Napoli de 2. olarak son 16 turuna yükseldi. Grubu 3. sırada bitiren Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.

F GRUBU'NDA BARÇA LİDER, DORTMUND İKİNCİ OLARAK SON 16'DA

Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.

Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran AnsuFati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

G GRUBU'NDA LEİPZİG LİDER, LYON 2. SIRADA SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı. İki takımın arasındaki mücadele 2-2'lik skorla tamamlandı. Bu grupta Portekiz temsilcisi Benfica 7 puaan ve averajla 3. sırada yer aldı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde etti.

H GRUBU'NDA VALENCİA ZİRVEDE, CHELSEA 2. SIRADA YER ALDI. LİLLE VEDA ETTİ

Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nda ise geçen yılın Devler Ligi'ndeki flaş ekibi Ajax'ı deplasmanda 1-0 yenen İspanya temsilcisi Valencia lider olarak son 16 turu biletini kaptı.

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 2-1 yenen İngiliz ekibi Chelsea ise 2. sırada yer alarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu grupta 10 puanda kalan Ajax, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Lille ise 1 puanla grubu son sırada tamamladı.

Böylece Liverpool, Barcelona ve Leipzig'den sonra Napoli, Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea de adlarını son 16 turuna yazdırdı.