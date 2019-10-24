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Devler Ligi'nde Haaland fırtınası

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Salzburg'un 19'luk yıldızı ErlingHaaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkardı ve bu arenada ilk 3 maçta 6 gole ulaşan ilk isim olarak adını tarihe yazdırdı

Devler Ligi'nde Haaland fırtınası
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19 yaşındaki futbolcu, Salzburg'un Napoli'ye 3-2 yenildiği maçta 2 gol birden kaydetti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Norveçli santrfor böylece Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda ilk 3 maç sonunda 6 kez rakip ağları sarsan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Haaland, ayrıca Devler Ligi tarihinde Benzema'dan sonra çıktığı ilk üç karşılaşmada da gol atmayı başaran 20 yaş altındaki ilk oyuncu oldu.

Genç forvet, bu sezon Salzburg formasıyla çıktığı 13 resmi maçta tam 20 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmiş, Avrupa devlerinin de radarına girmişti.

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