Devler Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta karşılaşmaları, 2 ve 3 Ekim günü oynanacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Galatasaray, D grubundaki 2. mücadelesinde, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
İkinci hafta maçlarının programı şöyle:
2 Ekim Salı
19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)
22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)
3 Ekim Çarşamba:
19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)
19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)
22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)
22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray