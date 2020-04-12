Dev transfere koronavirüs engeli

Koronavirüsün, dünya futbolunda büyük bir transferi engellediği iddia edildi. Paris Saint Germain'nin eski futbolcusu Jerome Rothen, "Salgın olmasaydı Mbappe, Real Madrid'e transfer olacaktı" dedi

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs transfer çalışmalarını da durdurdu. Salgından en çok etkilenen kulüplerin başında Real Madrid'in geldiği konuşuluyor. Çünkü koronavirüs ortaya çıkmasaydı İspanyol ekibinin bir dünya yıldızını kadrosuna katacağı iddia edildi.

Bir dönem Ankaragücü'nde de forma giyen Paris Saint Germain'in eski futbolcusu Jerome Rothen, KylianMbappe'nin, Real Madrid'e transferinin salgın nedeniyle gerçekleşmediğini öne sürdü.

Bir Fransız radyosuna konuşan Jerome Rothen, "Kulüpteki güvenilir kaynaklardan öğrendim. Koronavirüs öncesi Mbappe'nin, Real Madrid'e transferi an meselesiydi" ifadesini kullandı.

Rothen ayrıca, 21 yaşındaki yıldızın Madrid ekibine transferinin, hayat normale dönünce gerçekleşeceğine emin olduğunu söyledi.

Mbappe, Paris Saint Germain'de bu sezon 33 maçta 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.