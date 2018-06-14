Dev şölen başladı

Futbolun en büyük uluslararası organizasyonu FIFA Dünya Kupası Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Luzhniki Stadı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams konser verdi.

Ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynayan açılış maçı öncesi düzenlenen törende Robbie Williams'ın yanı sıra Rus opera sanatçısı Aida Garifullina da sahne aldı.

Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldo'nun açılış için sahaya ayak bastığı törende dans gösterileri de taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı.

Açılış maçının başlamasına dakikalar kala Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino da statta birer konuşma yaptı.

Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip edeceği 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım, toplamda 64 maça çıkacak. Turnuva, 15 Temmuz'da düzenlenecek final maçıyla son bulacak.

Tüm maçlar TRT ekranlarında olacak.