banner255
Gönyeli zevkten dört köşe
Gönyeli zevkten dört köşe
12 0
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
113 0
 
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
47 0
38 0
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
28 0
Çeyrek asır buluşması
Çeyrek asır buluşması
33 0
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
208 0
banner82

Dev maçta kazanan çıkmadı

banner27

Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United ile Liverpool yenişemedi

banner262
Dev maçta kazanan çıkmadı
banner215

Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Liverpool'u ağırladı.

İki takımın da girdiği pozisyonlardan faydalanamadığı karşılaşma, golsüz sona erdi.

Bu sonuçla 66 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin bir puan önünde liderliğe yerleşti. Manchester United ise 52 puana yükseldi.

Sakatlıklar nedeniyle Manchester United'da Ander Herrera, Juan Mata ve Jesse Lingard, Liverpool'da ise Roberto Firmino ilk devrede oyundan alındı.

Öte yandan Manchester Unitedlı futbolcular, Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville gibi futbolcuların yetişmesine katkıda bulunan ve bu ay hayatını kaybeden eski genç takım antrenörlerinden İngiliz Eric Harrison için siyah pazubent ile sahaya çıktı.

Günün diğer maçında ise Arsenal, sahasında Southampton'ı 6. dakikada Alexandre Lacazette ve 17. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın golleriyle 2-0 yendi. Arsenal'ın 53 puana ulaştığı ligde, düşme hattındaki Southampton ise 24 puanda kaldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.