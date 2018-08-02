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Dev maçın hakemi Marciniak

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Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek

Dev maçın hakemi Marciniak
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İspanyol takımları Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Real Madrid ile Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesine, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak atandı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nın 15 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı maçta Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

Etiketler; #Süper Kupa #UEFA
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