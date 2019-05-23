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Dev finale astronomik ücretler

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Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak şampiyonlar ligi finaline astronomik ücretler şimdiden damgasını vurdu. Fahiş rakamlara çıkan uçak ve otel fiyatları finali yerinde takip etmek isteyen İngilizleri zorluyor

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Dev finale astronomik ücretler
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Unutulmaz geri dönüşlere imza atarak şampiyonlar ligi finaline çıkan Liverpool ve Tottenham'da heyecanlı bekleyiş sürüyor.

MADRİD'DE DEV FİNALİN BEDELİ

Adalı taraftarlar final sevincini astronomik ücretler nedeniyle doyasıya yaşayamıyor. Liverpool ve Londra'dan karşılaşmanın oynanacağı Madrid'e uçakla gitmek için 2 bin doları gözden çıkarmak gerekiyor.

Normal günlerde ise sadece 130 dolara bilet bulunabiliyor. İspanya'nın başkentinde, otellerin fiyatları da cep yakıyor. 100-150 euro arasındaki oda ücretleri, final öncesinde 1000 euroyu bulmuş durumda. Hem Liverpool, hem de Tottenhamlılar hal böyle olunca farklı çözüm arayışlarına girdi. Aralarından birçoğu en azından yol ücretinden tasarruf etmek için 2 bin kilometrelik mesafeyi arabayla gitmeyi planlıyor.

KULÜPLER UEFA İLE GÖRÜŞME HALİNDE

68 bin kapasiteli Wanda Metropolitano Stadı'nda her iki takım taraftarı için 16'şar bin bilet ayrılmış olması da taraftarları düşündürüyor... Sayının azlığının sebebiyle kulüpler ekstra bilet için Uefa ile görüşmelerini sürdürüyor.

Liverpool ile Tottenham arasındaki şampiyonlar ligi finali 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

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