Dev final 2021'de İstanbul'da

UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı

UEFA, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nin Portekiz'in başkenti Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanmasına karar verdi.

UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sezonu ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin kararlar alındı.

Yönetim kurulu toplantısının ardından çevrim içi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan UEFA Müsabakalar Direktörü Giorgio Marchetti, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacağını duyurdu.

Marchetti, yerleri önceden belirlenen finallerin, birer yıl ertelemeli gerçekleştirileceğini belirtti.

Buna göre İstanbul'un ardından 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2023'te Almanya'nın Münih ve 2024'te İngiltere'nin Londra şehirleri, Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak.

Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'da

UEFA, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nin Portekiz'in başkenti Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanmasına karar verdi.

UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin konular değerlendirildi.

Toplantıda, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve lokasyonu hakkında nihai karar verildi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final, yarı final ve final maçlarının Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacağı açıklandı.

8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

SON 16 TURU MAÇLARININ YERİ BELLİ DEĞİL

17 ve 18 Mart'ta oynanması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçlarının nerede yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

UEFA, 7-8 Ağustos'taki maçların Portekiz ya da ev sahibi takımların stadında oynanması ihtimali üzerinde çalışıyor.

Manchester City-Real Madrid, Bayern Münih-Chelsea- Juventus-Olympique Lyon ve Barcelona-Napoli maçlarının ardından çeyrek final bileti alan son 4 takım belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN TAKVİMİ VE YERİ

UEFA, 2019-20 sezonu Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin konular değerlendirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi, birçok format değişikliğiyle ağustos ayından itibaren yeniden başlayacak.

Turnuvanın ertelenen son 16 turu rövanş maçlarının oynanacağı statlar, UEFA tarafından daha sonra belirlenecek. Bu maçlar, ev sahibi tarafın stadında veya Almanya'da düzenlenecek.

Türk ekibi Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 mağlup ettiği Danimarka ekibi Kopenhag ile daha sonra belirlenecek statta rövanşa çıkacak.

Son 16 turu ilk ayağında ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma karşılaşmaları ise yine daha sonra açıklanacak statlarda tek maç üzerinden yapılacak. Bu maçı kazanan taraflar, çeyrek finale yükselecek.

Turnuvanın çeyrek final maçları, 10-11 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerindeki statlarda yapılacak. Son 16 turu karşılaşmaları ise 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Turnuvanın yarı final maçları 16-17 Ağustos'ta, finali ise 21 Ağustos'ta yapılacak. Bu sezon Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi finali ise Almanya'daki Köln Stadı'nda düzenlenecek.