Dengeleri değiştirecek yıldızlar

Avrupa’nın önde gelen yıldızları için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.Griezmann, Coutinho, Mbappe, Neymar ve Pogba gibi gözde isimlerin takım değiştirmesi gündemde

Avrupa basınında çıkan haberlerde, Atletico Madrid’den ayrılacağını açıklayan Griezmann için Barcelona ve Paris Saint Germain'in devrede olduğu belirtildi.

Fransız yıldızın ilk tercihinin; Katalan ekibi olacağı konuşuluyor.

Geleceği merak edilen bir diğer yıldız ise Neymar.

Paris Saint Germain’de mutsuz olan futbolcu için eski kulübü Barcelona ile ezeli rakibi Real Madrid çekişiyor.

Fransız kulübünün ise Neymar için kapıyı, 300 milyon euro'dan açacağı öne sürüldü.

Şu ana kadar transfere harcadığı 303 milyon euro ile dikkatleri üzerine çeken Real Madrid, transferde hız kesmiyor.

Eflatun beyazlıların Neymar'dan sonraki bir diğer hedefi ise Paul Pogba.

Manchester United'dan ayrılacağı iddia edilen Fransız yıldızın için Juventus'un da istekli olduğu biliniyor.

Genç yaşına rağmen kazandığı başarılarla adından söz ettiren Kylian Mbappe için Liverpool iddiası Avrupa basınında yer alıyor.

Ancak Paris Saint Germain'in, bu transfere izin vermesi beklenmiyor.

COUTİNHO PSG'NİN RADARINDA

Barcelona'da istenen performansı gösteremeyen Coutinho da birçok Avrupa kulübünün gündeminde.

Katalan ekibi, 27 yaşındaki futbolcuyu elden çıkararak transfer için kaynak yaratmak istiyor.

Brezilya yıldız için Paris Saint Germain'in en güçlü aday olduğu iddia edildi.