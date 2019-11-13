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David Villa noktayı koyuyor

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Futbolseverlerin Barcelona ve Valencia'dan hatırladığı İspanyol santrfor David Villa, Japonya Birinci Ligi takımı VisselKobe'de devam ettiği kariyerini, sezon sonunda noktalayacak

David Villa noktayı koyuyor

SportingGijon, Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, New York City ve Melbourne City kulüplerinde oynayan, 2019'dan beri de VisselKobe'de top koşturan 37 yaşındaki Villa, futbolu bırakma kararı aldı.

İspanyol futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "19 yıllık profesyonel kariyerimi, sezon sonunda noktalamaya karar verdim. Bu rüya gibi kariyeri yaşamama katkısı olan kulüpler, teknik direktörler, takım arkadaşlarım ve aileme teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Villa, Barcelona'da oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer; lig, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda ise ikişer şampiyonluk kazandı.

İspanya Milli Takımı formasını 98 kez giyen ve 59 gol atan Villa, 2008'de Avrupa, 2010'da ise dünya şampiyonluğu yaşadı.

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