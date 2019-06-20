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Darijo Srna'dan yeşil sahalara veda

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Son olarak İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Hırvat futbolcu Darijo Srna, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı

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Darijo Srna'dan yeşil sahalara veda
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Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından duyuran 37 yaşındaki oyuncu, Cagliari taraftarına ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek, "Futboldaki yolculuğumun sonuna geldim. Gurur duyduğum bir kariyeri noktalıyorum" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 134 karşılaşmada forma giyerek en fazla görev alan oyuncu rekorunu elinde tutan Darijo Srna, kulüp kariyerinde ise Cagliari'nin yanı sıra Hırvatistan'ın Hajduk Split ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımlarında oynadı.

Kariyerinin 15 yılını geçirdiği Shakhtar Donetsk'te 10 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve bir kez UEFA Kupası'nı kaldıran Hırvat sağ bek, Ukrayna temsilcisinde 493 karşılaşmada 45 kez ağları sarstı.


 

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