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Danimarka Süper Ligi 28 Mayıs'ta başlayacak

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Danimarka Süper Ligi 28 Mayıs'ta başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi'nin 28 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacağı duyuruldu.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 Mayıs Perşembe günü Aarhus ile Randers arasında oynanacak maçla sezona devam edileceği belirtildi.

Müsabakaların seyircisiz oynanacağı ve 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Danimarka Süper Ligi'nde karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mart'ta askıya alınmıştı.

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