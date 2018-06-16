Danimarka, Peru'yu tek geçti

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Güney Amerika temsilcisi Peru ile Avrupa ekibi Danimarka karşı karşıya geldi.

Saransk'taki Mordovia Arena'da oynanan karşılaşmada Danimarka, Peru'yu 1-0 yenerek 2018 FIFA Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 59. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti.

Mücadelenin hakemi Gambiyalı Bakary Papa Gassama, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen Gambiyalı hakem kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada penaltı atışını kullanan Christian Cueva, topu ağlarla buluşturamadı.

Bu sonuçla Danimarka 3 puan ve averajla grupta 2. sırada yer aldı. Peru ise son sırada kaldı.